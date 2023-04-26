五股觀音坑溪橋工安又出包！工人遭鋼纜砸暈緊急送醫

工安螺絲掉滿地！五股觀音坑溪橋日前才在修繕工程時突然垮橋，造成3名施工人員受傷，沒想到在展開斷橋拆除作業時，又造成一名工人遭掉落的鋼纜砸傷昏迷；新北市勞檢處強調，目前已要求現場全面停止作業，初步判定施工單位涉嫌違反職業安全衛生法規定，未來如確認屬實，最高可處30萬元罰鍰。

五股觀音坑溪橋日前才在修繕工程中發生坍塌意外，造成3名工人受傷，結果事後在展開拆除斷橋工程時仍是狀況不斷，24日下午1時56分許現場的施工單位在吊離一截橋梁鋼拱時，有條鋼纜疑似掛在橋梁鋼拱上，當吊車正準備將橋梁鋼拱吊離時，鋼纜突然在約3公尺高的距離滑落，35歲施工人員林姓男子閃避不及直接被鋼纜砸中，當場被砸飛倒地不起。

林男倒地後昏迷，警消獲報後趕抵現場後緊急施救，所幸林男現場即恢復意識，後續則送往淡水馬偕醫院治療。

新北市勞檢處表示，獲報高灘地緊急搶修工程發生勞工受傷意外，勞檢處立即派員前往調查，初步發現，施工單位在進行橋梁鋼拱吊運作業時，因未保持地面淨空，也未將鋼拱上的鋼索妥善固定，致鋼索在吊運的過程中發生飛落，並砸中在地面的林姓勞工，經緊急通報新北市消防局前往救護後，目前已送往淡水馬偕醫院住院治療中。

新北市勞檢處指出，為避免災害擴大，勞檢處已要求現場全面停止作業，未來在復工計畫未經勞檢處審查通過前，不得再使勞工於現場從事作業，初步調查判斷施工單位已涉嫌違反職業安全衛生法規定，未來如確認屬實，可處最高30萬元罰鍰。

新北市勞檢處強調，另外將協助受傷者家屬辦理職災慰助，並通報勞保局提供必要的協助。