苗栗縣公館鄉出磺坑文化景觀區域，擁有豐富的歷史文化與自然資產，是個適合參訪遊憩的場所，為利場域開放，苗栗縣政府文化觀光局，積極推動出磺坑文化景觀區域再造歷史現場專案計畫，計畫中包含採油人步道的相關維護與修繕工程，但去年夏季風災，導致步道部分崩毀暫行封閉，日前文觀局偕同委員前往現勘，預計近日展開整飭，期待早日開放使用。

位於公館出磺坑礦場的礦業歷史散步道，為過去日人為開鑿油井而闢建的道路，隨著歲月流轉，步道也隨著不同時期的油礦探勘、開採、封井而興起、隱沒。步道沿途山林掩映，周邊生態資源豐富，還可見到老油井與油礦產業遺跡，苗栗縣政府文觀局近年來對此散步道進行定期的維護及修繕計畫，細心施工盼藉此保存步道沿途自然生態與油礦產業遺跡。

文觀局偕同委員前往現勘，預計近日展開整飭。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

文觀局長林彥甫表示，出磺坑礦業歷史散步道以文化景觀保存做為核心價值，步道連接著該地區北寮、保安林及南寮三個區域，步道位於保安林內，長久隔絕人為干擾之故，周邊林相豐富、蟲鳴鳥叫，還可見到老油井與油礦產業遺跡，透過定期的修繕維護，確保民眾在認識出磺坑歷史礦場及親近大自然的同時，有安全的場域能夠安心地遊玩。