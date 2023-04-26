宜蘭縣政府交通處長王明輝（右）獲縣府推薦，將參加行政院模範公務人員選拔，縣長林姿妙肯定縣府同仁對宜蘭縣的努力與付出。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣政府今天（26日）舉辦模範公務人員及績優人員頒獎典禮，獲表揚者有25人，其中交通處長王明輝獲縣府推薦，參加行政院模範公務人員選拔，王明輝表示，能獲推薦不是他個人的表現，而是整個團隊績效獲得肯定，交通處將持續努力、精進。

縣府人事處指出，宜蘭縣包括警職、約聘雇、教職員共約有7000多名公職人員，能獲得縣內模範公務人員、績優人員難度甚高，要參加行政院模範公務人員選拔更是不易，獲表揚者都是經縣府考績委員會評選後脫穎而出。

今年宜蘭縣模範公務人員有交通處長王明輝、警察局三星分局巡佐兼所長蘇明勝、消防局大同分隊隊員羅智騏、建設處科長莊銘豪、殯葬管理所所長游政斌、衛生局科長朱麗香等6人。

績優人員有水利資源處科長陳俊宏、農業處科長林信宏、社會處約聘社工督導員吳心潔、勞工處聘用專員劉彥佑、地政處科長曾子青、祕書處科長王力禾、計畫處科員王新荃、主計處科長簡秋丹、人事處科員游蓉樺、警察局蘇澳分局巡佐兼所長胡傳明、警察局股長藍錦龍、消防局羅東分隊隊員趙三奇、環境保護局約聘環境管理師湯翊羚、財政稅務局科員林宥瑄、動植物防疫所股長林國棟、羅東鎮立殯葬管理所所長賴清裕、礁溪鄉清潔隊隊長尤秀美、冬山鄉公所課長游以民、大湖國民小學幹事林讌如等19人。

獲縣府推薦參加行政院模範公務人員選拔的王明輝表示，行政部門不是單打獨鬥，是透過整個團隊的貢獻才能展現績效；交通處在2018年成立，經過磨合後從2010年至今，連續4年都有同仁獲得縣內模範公務人員。

王明輝表示，整個團隊績效獲得肯定，他能獲推薦是團隊的表現，而非個人；民眾對交通議題，如重大建設、例行性的養護工作等，都有很多的期待，交通處會持續努力精進。

縣長林姿妙表示，縣府同仁無論是在地方基礎建設、救災、防疫等不同領域，都有優異的表現，因各位同仁兢兢業業的努力與付出，保護縣民的健康安全，提供優質生活環境，使宜蘭成為能安居樂業的城市。