日本棒球協會近期公布本年度日職球員年薪調查結果，除了洋將之外，12支球團共714名球員的平均年薪為4468萬日圓（約新台幣1021萬元），創下了歷史新高，相比去年成長了3.6%。韓媒《OSEN》認為，日本隊在WBC（世界棒球經典賽）奪冠合乎情理，因為日職的平均年薪是韓職的3倍。

日職12球團合計年薪為319億128萬日圓（約新台幣72億9195萬元），是1980年開始調查以來最高，雖然吉田正尚、千賀滉大等日職好手選擇旅美，不過球員平均薪資仍然穩定成長，根據日媒《每日新聞》報導，以聯盟做為區別，中央聯盟平均薪資較去年增長11.7%，而太平洋聯盟因為吉田正尚（原母隊歐力士猛牛）、千賀滉大（原母隊軟銀鷹）離開日職，下降了3.5%，這也是睽違4年後，央聯首次在平均薪資排名超越洋聯。

若按照球隊劃分，讀賣巨人平均年薪6807萬日圓（約新台幣1555萬元），也是時隔4年重返榜首，日本火腿鬥士不僅戰績墊底，平均年薪4238萬日圓（約新台幣968萬元）同樣敬陪末座。至於滿意度調查方面，在回答非常滿意及滿意的比例上，阪神虎球員以60%為最高，其次是軟銀鷹（56.79%）、千葉羅德海洋（56.6%），東北樂天金鷲24.19%排名墊底。

韓職也在3月初做了同樣的統計，撇除新人和外籍選手後，10支球隊所屬的506名球員平均年薪為1465萬日圓（約新台幣334萬元），與上賽季創下歷史新高的1526萬日圓（約新台幣348萬元）減少了4%左右，和日本職棒相比相差約3倍。韓國WBC代表隊連3屆首輪就被淘汰，外界擔心棒球在韓國的受歡迎程度將會下降，但韓職隨即在開幕戰中繳出亮眼的票房成績，在足球和高爾夫球的夾擊之下，棒球仍普遍受到韓國民眾喜愛。