國人十大癌症死亡率最高者為肺癌，近來網傳「熱鍋洗鍋煙霧是肺癌最毒污染物」稱，熱鍋立即沖水所產生的煙霧是最毒的污染物，對此，《MyGoPen》查核平台表示，毒物科醫師表示，此說法是沒有實證的錯誤資訊；民眾若要清洗鍋具，最好不要移動鍋具，而是接一碗冷水放入鍋中，等鍋子降溫後再洗鍋，且全程開啟抽油煙機。

根據《MyGoPen》，針對「熱鍋洗鍋煙霧是肺腺癌最毒污染物」這一訊息，林口長庚醫院臨床毒物中心主任、腎臟科醫師顏宗海表示，此訊息不正確，因為醫學已證實肺癌的危險因子依序是抽菸、二手菸、廚房的油煙，所以熱鍋沖冷水所產生的煙霧是致癌的最毒污染物，這說法一定是錯誤的。

顏宗海說明，很多民眾擔心油冷掉後的鍋子較黏膩、難清洗，而將熱鍋直接拿去沖冷水清洗，但此舉會讓鍋具的使用壽命因溫差過大而減損，較佳的作法為等鍋子降溫後再清洗，除可降低熱鍋移動導致的燙傷外，也可避免鍋具受損。

他並建議，另一個變通作法為，不要移動熱鍋，待其降溫到接一碗冷水放進鍋中也不會起煙霧後，再開始洗鍋，既可降溫也較為安全，此外，抽油煙機要全程開啟，民眾也要在此時離開廚房，是更可行、安全的處理方式。

他並說明，炒菜會增加肺癌風險是因油煙會產生「多環芳香族碳氫化合物」，但起鍋後熱鍋沖冷水會沖出什麼物質，目前文獻無任何研究或分析，在醫學上也沒有相關討論。