台中捷運昨天歡慶2歲生日，舉辦比YA刷卡免費搭乘活動，民眾熱情響應，昨日運量4萬7224人次，創下今年單日運量最高紀錄，四維國小站、南屯站、九張犁站、九德站、烏日站更創下通車以來單站單日最高運量。

中捷公司指出，為慶祝通車2周年，昨日舉辦比「YA」刷卡免費搭乘的優惠活動，邀請民眾享受中捷便利、舒適的服務，民眾也熱烈同歡，讓平常原本運量相對較低的上班日周二，在昨日創下今年最高單日運量4萬7224人次，較上周二4月18日3萬0379人次，共增加1萬6845人次，成長55.4％，且捷運綠線累積運量截至昨日已達到1750萬人次。

台中捷運昨天歡慶2歲生日，舉辦比YA刷卡免費搭乘活動，民眾熱情響應。（中捷公司提供／張亦惠台中傳真）

各捷運站昨日運量均顯著成長，其中四維國小站、南屯站、九張犁站、九德站、烏日站創下通車以來單站單日最高運量，松竹站則是通車以來單站單日次高運量。另外，昨天下午5點至6點時運量達5588人次，在分時運量中排名第一，顯示大家利用下班時段體驗及免費搭乘捷運；離峰時段也有許多民眾相約親友來搭車，車站一整天熱鬧滾滾。

除了比「YA」刷卡免費搭乘外，中捷公司即日起至5月31日也推出2周年系列慶祝活動，包括「綠色生活地圖」集章抽機票、「捷伴同行 愛久久」打卡抽好禮，讓旅客在搭乘中捷的同時，也能享受更多樂趣與好康。中捷公司也表示，全國最優惠的299台中交通月票即將在7月1日上路，台中捷運積極準備中，預計可以吸引更多民眾搭乘大眾運輸，使中捷加速達到2000萬人次里程碑。