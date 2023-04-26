科技日新月異，各式各樣的產品也越來越多，一名網友好奇，有什麼3C、家電原本以為不需要，但用過就回不去的，像他買了洗碗機跟藍芽耳機後，從不需要變成每天必用，引發網友討論。其中最多人狂推電動牙刷、免治馬桶，直呼用了電動牙刷就回不去用手刷牙，免治馬桶則是拉肚子的救星。

原PO日前在PTT發文，原以為每天花一點時間洗碗不會怎麼樣，結果買了洗碗機後發現，只要稍微用水沖洗碗盤，放入洗碗機，再丟一顆洗碗碇，啟動後就不用管它了，既輕鬆又比用手洗還乾淨；藍芽耳機則是戴了以後才知沒有線的耳機有多方便，不僅不會勾到東西，吃飯時戴著也不怕耳機線沾到食物。

文章PO出後引起網友熱烈討論，有人推人體工學椅、無線吸塵器等，但最多人推的是電動牙刷及免治馬桶，有網友說「免治馬桶有的坐蓋還可以加溫，冬天很舒服」、「我患五十肩擦屁股有困難，免治馬桶幫了大忙」、「拉肚子的時候很好用，屁股口比較不會痛」。

至於電動牙刷，網友則表示「刷下去你就永遠回不去傳統牙刷了，傳統牙刷是拿來刷鞋子的」、「電動牙刷，太晚買了...」、「認真說跟看見新世界一樣」、「買了會後悔，後悔以前浪費生命用手刷」。