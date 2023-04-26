內政部昨日預告《平均地權條例》相關子法，內政部原本承諾，禁止預售屋換約將溯及既往，如今已確定跳票。內政部次長花敬群稱是為了「關後門」。立委邱顯智今批評內政部打假球，還厚著臉皮，把開後門說成關後門，大發慈悲讓投機客最後再賺一波。邱顯智感嘆，年輕人想成家，什麼時候可以好好打炒房？

邱顯智說，平均地權條例子法25日預告，內政部次長花敬群說，預售屋換約限制不溯及既往，其實是為了要關後門，花次長說，考量到購買預售屋可能經過3年才交屋，在購屋後等待過程權益受到干預，如果納入溯及既往，基於信賴保護原則，勢必要對預售屋換約，提供更大的許可樣態或形式。

邱顯智強調，他的問題一直都很簡單，投機炒房的權益，這樣的信賴值得被保護嗎？投資客過去大量購置預售屋，就是為了日後轉讓牟利，這樣信賴利益大於打炒房政策想維護的公共利益嗎？

邱顯智指出，大法官釋字第第 589 號解釋文說的很清楚，受規範對象有值得保護之利益者，應受信賴保護原則之保障。

他批評，炒作預售屋墊高房價，就是房市炒作的火車頭，只要炒高預售屋價格，就能帶動整體房市往上走，這就是房市交易量下降，預售屋仍然可以帶動中古屋房價持續攀升的原因。

邱顯智直言，這就是房市的黃牛票，不用全額購票，只要用一點點錢，就能開10到20倍的槓桿大炒特炒。

邱顯智強調，《社維法》都規定賣黃牛票要處三日以下拘留或1.8萬元以下罰鍰，禁止房市黃牛、處罰黃牛炒作，當然是天經地義的事情。

他說，結果內政部打假球，還厚著臉皮，把開後門說成關後門，大發慈悲讓投機客最後再賺一波，內政部是在告訴我們，青年的居住需求並不值得保護。想買房自住？等最後一波「不溯及既往」的投資客賺完，至少再等3年吧。