新北市長侯友宜今天到議會市政報告，新北市議員江怡臻詢問侯友宜這次訪問新加坡經驗，侯友宜表示，新加坡雖然沒有很大，在金融發展與國際化卻是世界第三僅次倫敦，他們有來自全世界各國際年輕人才，一個國家更開放、有信心，國力就會上升， 新加坡在國家治理上給了我們很好的答案跟方向。

侯友宜說，這次參訪看到幾個重點，新加坡金融發展國際化僅次倫敦，是世界第三大，有這麼大的影響力，尤其他們率先推動綠色金融，永續環境與永續城市，跟SDGs有關係的他們也提供優惠的貸款等方便，跟國際接軌，讓城市更美麗，他們也提出2030願景，與新北目標一致。

侯友宜說，其次他們在人才培育很落實，這次去參訪南洋理工大學，青年創造學院輔導學生跟產業介接，在學生時代就得到政府資源，大量吸收世界各地國際人才到新加坡， 這樣國力就會上升，一個國家更開放、有信心，新加坡給了台灣在國家治理很好的答案跟方向。

江怡臻指出，新加坡從建國之初的左右為難，到現在的左右逢源，確實值得台灣學習，她也詢問侯到底有沒有見到總理李顯榮。

侯友宜說，他這一趟非常謝謝新加坡的安排，尊重新加坡安排，公開跟不公開，彼此之間都很辛苦，一定要尊重別人，人跟人、國跟國、城市跟城市間「就是信任」，信任別人就是相信自己，新加坡好台灣好，台灣好新加坡也好。

議員金瑞龍也詢問侯新加坡經驗，侯友宜再補充，人民要安心、社會要安定，最重要是上位的國家要安全，新加坡當時面臨的環境跟我們一樣，但他們相信自己國內團結，面對來自周遭友邦、鄰國的不友善，他們採取敦親睦鄰的方式，和平相處、互利、互惠與平等尊重，靠著自己信心，展現行政效率，更展現對自我信心，建構穩定和平的新加坡。

侯友宜說，新加坡因為和平穩定，才有產業發展與永續的新加坡，台灣在台海穩定上全世界關注，讓台灣島內凝聚力量面對國際情勢變化，走出自己有信心的這條路，要借鏡別人，榮耀台灣。

侯友宜表示，台灣有很多產業不輸國際，不管半導體、晶片、能源，走得很辛苦，但有信心做得很好，台灣不要忘了信心最重要 ，對內凝聚力量 ，台灣人很努力打拚，他這次出訪的新航空服員也是五股人，台灣人才很多。