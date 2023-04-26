在寶寶出生的前兩年，良好營養是非常重要的，其中母乳是所有嬰兒最好營養來源，因為母奶成分可以根據嬰幼兒需求而調整，包含超過四百種不同成分，其中包括許多營養和生物活性物質，如基本的乳糖、脂質和蛋白質，還有抗體、賀爾蒙、免疫球蛋白、抗過敏物質、成長因子和酵素等等。相比之下，早期配方奶只有大約四十種成分，差異非常大。不過自1949年開始，嬰兒配方奶一直在進化，近年來已經研發出模擬母奶成分的配方奶，以貼近提供的母乳的均衡營養。

北市聯合醫院陽明院區小兒科主治醫師蕭玉雪指出，新一代嬰兒配方奶粉加入了許多母奶生物活性物質及特殊成分，如近年來許多配方奶添加HMO母乳寡糖、sn2-PA、MFGM乳脂球膜：神經節苷脂及神經鞘磷脂以及益生菌等。當母奶不足時，這些成分可提供較好、均衡的營養，以促進嬰幼兒最佳成長和發育。

蕭玉雪指出，HMO母乳寡醣是母乳中的第三大營養成分，含量僅次於乳糖和脂肪。HMO母乳寡醣同時有抗微生物與抗發炎功能，可以抵抗病毒細菌、減少感染，並幫助嬰兒免疫系統的發育與成熟。而針對寶寶大便較稀軟、不容易便秘，關鍵就在於母乳獨特脂肪結構sn2-PA。蕭玉雪表示，市面上的配方奶粉其棕櫚酸大多連接在sn-1及sn-3位置，此種排列方式，經消化後，會產生游離的棕櫚酸，且會讓寶寶便便變得較硬甚至產生便秘的問題。

至於Milk Fat Globule Membrane (簡稱MFGM) 乳脂球膜，蕭玉雪說，乳脂球膜被稱為「黃金營養」，因為它含有200多種營養素，包括5大類磷脂質，如神經鞘磷脂、磷脂醯膽鹼、神經節苷脂(Gangliosides)…等。而Gangliosides Milk Origin (gsMO) 乳源神經節苷脂則是母乳中含量豐富的重要活性因子之一，它也是細胞膜的組成成分，能保護細胞膜，維持其結構和功能的完整性，並促進細胞膜各種酶活性恢復等作用。

蕭玉雪說，腦神經發育最基礎的是神經細胞（神經元）的生成，神經元主要由細胞體、負責接收訊息的樹突和傳遞訊息的細長軸突組成，尾端的突觸將訊息傳遞給下一個神經元，其中軸突外圍會被髓鞘細胞包圍住，神經鞘磷脂是構成髓鞘的主要成分之一，能幫助髓鞘的發育，在神經網絡包覆一層絕緣層，確保腦神經的訊息傳導更加快速。

蕭玉雪提醒，母乳是嬰兒最佳的營養來源，世界衛生組織強調純母乳餵養至六個月的重要性，世界衛生組織和美國小兒科醫學會建議延長持續哺餵母乳的時間有助於嬰兒及母親的發展和健康。當母乳不足時，新一代的添加母乳生物活性物質的嬰兒配方奶粉是一個可靠的替代方法，能夠提供均衡的營養，促進嬰兒的成長和發育。