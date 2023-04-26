屏東警方26日12時許接獲民眾報案表示，26歲龔姓男子駕駛的自小客車，疑似未注意安全島及轉彎角度，自撞後翻覆，所幸僅輕微擦傷，詳細事故原因仍待警方釐清。

警方表示，龔男駕車沿自由路南向北行駛，行經屏東市大連路70號後自撞分隔島致車輛翻覆，未與他人車碰撞，經酒精檢測酒精濃度為零。

警方呼籲，駕駛人行車時務必專注於前方，行經行人穿越道時應減速停讓，確認無行人時再行通過。