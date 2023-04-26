台積電(2330)周三股價開平走低，盤中最低達491元，下跌1.4%或7元，終場收跌6.5元或1.31%，報491.5元，創1月13日以來3個月低價，市值12.74兆元。聯電(2303)、日月光投控(3711)、聯發科(2454)均收黑，鴻海(2317)則穩居紅盤之上。ABF載板三雄欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)營收表現可望在第三季止跌回升，三雄股價逆攻上漲約3%以上。

高價股方面，股王信驊(5274)衝漲4.25%，登上2700元整數關卡；股后大立光(3008)亦收漲2.24%，而台股維持八千金，緯穎(6669)、世芯-KY(3661)同樣高亢表現，祥碩(5269)也收上紅盤。然老三力旺(3529)則重跌4.68%，下午線上法說會的亞德客-KY(1590)更一度失守千元大關，隨後買盤湧現，重新拉回千元以上，終場仍收黑跌4.63%，旭隼(6409)同樣收小黑。

盤面類股，傳產造紙、汽車上漲2%以上最威風，減碳題材再發威的華紙(1905)再度領隊上攻；大陸疫後全力衝刺經濟，近日宣布重啟新能源車下鄉政策，可望有效帶動二、三線城市需求，對已打入當地新能源車供應鏈的台廠來說，訂單規模將隨之擴大，助力後續營運動能，汽車股也由車王電(1533)、光隆精密-KY(4581)雙雙漲停帶頭，整車股汎德永業(2247)、中華(2204)、和泰車(2207)跟風競速。油電燃氣、化工、紡織、塑膠、水泥、電腦周邊、食品等族群也均上漲超過1%。金融、生醫翻紅穩局，航運跌1.06%最劇，半導體、觀光、鋼鐵、電機、電子同樣下滑黑臉。

航運股以裕民(2606)跌最兇，貨櫃三雄陽明(2609)跌2%，萬海(2615)、長榮(2603)也跌約1%；航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)分跌1.6%、0.39%。鋼鐵由龍頭股中鋼(2002)以及航太題材的豐達科(3004)帶隊下跌；熱門觀光股如王品(2727)、雲品(2748)、晶華(2707)亦下滑超過2.5%。

華紙強漲7.31%，同樣有碳權概念股倍力(6874)早盤衝上219元漲停，卻陷高檔殺機，翻黑重摔180元跌停，大洗三溫暖，爆出近4萬張天量。

第一季財報陸續公布，法說會述說後續展望也持續進行，市場預估利空消息恐較多，買氣顯著觀望，中長期整理態勢恐難避免，不過台股短期跌多，要跌破前低的可能性不高，短線有撐機會大。法人認為，指數區間將落在15200-15600點，可待台股重新站回5日線之際，逢低承接籌碼偏多或是近期遭遇錯殺的績優股。