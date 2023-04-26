Suttmeier表示，多個技術指標正在閃爍，顯示股市將在觸及空頭區後反轉大漲。

他表示，3個月預期波動率與30日預期波動率的比值在1.25以下到頂，這通常是股市下跌的前兆。在2022年3月、8月和12月，該指標在1.25的超買門檻以下到頂，標普500指數在這三個月的走勢疲弱。在傳統的5月淡季到來前，如果4月下旬出現類似情況，這往往是夏季反彈的前兆。

「道氐理論」（the Dow Theory）也支持美股將反彈的預測。該理論指出，如果道瓊工業平均指數其中一個類股超越前波高點，市場可能出現新的上漲空間。

目前道氏理論仍亮著2022年初的賣出信號，但一項12月到3月的多頭背離指標（運輸類股的低點提高，而工業股的低點下移），以及道瓊運輸股和道瓊工業股的200日均線都轉而上揚，都閃爍著反彈信號，意味著可在5月逢低買進以迎接夏季反彈。

Suttmeier預估標普500指數在其「夏季反彈」期間可能上漲多達5%，可望突破前波高點4195點並上看4325點，尤其是當某些廣度指標顯示股票漲跌比升高時。

美銀對「夏季反彈」的看法相當樂觀，但其他大行則完全相反，它們認為隨著企業獲利減弱及經濟放緩，股市將面臨更多的「苦難」。摩根大通表示，即使是經濟陷入溫和衰退，美股也可能下跌至少15%。

資產管理機構GMO創辦人、人稱「價值型投資大師」的葛拉漢（Jeremy Grantham）等大咖投資人預測美股恐將下跌50%。曾三度準確預測市場泡沫的傳奇投資人葛拉漢曾警告標普500指數可能從目前的4130點下跌27%，甚至跌52%，「最好情況是市場在3000點左右觸底，而最令人擔心的是標普500指數甚至可能跌到2000點」。