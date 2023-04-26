00926基金理人施政廷表示，近期股市震盪整理，投資人應該採取「危機入市」的態度，不應該輕易出場失去未來反彈的契機。雖然美國通膨緩步下降，企業獲利下降，股價處相對高檔，但景氣下滑已達15個月，已經醞釀景氣回穩和庫存問題結束。在資產配置上以「全產業」為基調。

根據00926所追蹤的彭博全球產業菁英55指數，55檔成分股自2008年以累積總報酬為373%長期績效優於S&P500數的255%，遠勝於MCIAC世界數的103%。另從近五年的單年度報酬率來看，不論與2019年~2021年的漲升行情相比，或和2018年及2022年的疲弱行情相較，彭博全球產業菁英55數在年度的總報酬率表現皆更勝於美股與全球股市整體表現。

施政廷指出，凱基全球菁英55為避免產業進入輪動的投資困境，編制重點以市值大、淨利率高、ROA高三指標，從彭博11大業分類中，分別精選出精英成分股。組成兼具「堅強後盾」「終場大師」及「攻擊前鋒」的全產業明星隊。