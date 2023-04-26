苗栗縣大同國小上個月剛奪下U11男生組全國冠軍，這個月以冠軍之姿在U12組延續過人氣勢，在全國眾多勁旅中脫穎而出並奪得第55屆全國少年籃球錦標賽U12女生組亞軍及男生組季軍殊榮。

第55屆全國少年籃球錦標賽本月16日火熱開打，此次U12組賽事參賽隊伍，男生組共52隊，女生組共14隊，總計66隊。大同國小男女籃在預賽中一路過關斬將順利挺進4強決賽。

進入4強決賽之隊伍實力皆不容小覷，大同國小女籃方面，在冠亞軍資格爭霸賽中以1分之差，險勝宜蘭縣光復國小獲得冠軍之役門票，可惜最後不敵臺北市南港國小，收下亞軍獎盃。男籃方面則是在季軍賽中以3分之差擊退花蓮縣明廉國小順利抱走季軍獎座。

值得一提的是，大同國小徐宇婕獲選「優秀教練」，女籃隊林筱艾、林筱樂、蔡筑羽、張筠渟及男籃隊徐定豪、夏嘉博、林楷倫等7人被評為「潛力球員」，可見大同國小男女籃皆是精兵強將的完美隊伍。

縣長鍾東錦表示，非常感謝學校、教練及家長們的支持與付出，讓苗栗籃球得以在全國賽事中持續發光發熱，也非常感動看到縣內籃球小將們在場上奮力拼搏、永不放棄的運動家精神，期許球員們未來能夠突破自我、再創佳績。

苗栗縣政府教育處指出，為鼓勵優秀運動選手留縣發展，建構苗栗縣優秀運動人才三級培訓體系，此次 在賽場中拚戰的小將們，可適用「苗栗縣公私立高級中等以下學校優秀運動選手留縣培訓扎根計畫，每人每月發給2000元至3000元不等的培訓費用，期許球員們能夠更上層樓，再度為縣爭光。