據行政院主計總處統計顯示，高雄市15至24歲青年失業率，前年及去年皆為6都最低。對此，國民黨前青年部主任陳冠安指出，由於在失業率的計算中，沒有工作意願是被歸類在非勞動力、而非失業者，再加上高雄青年人口持續下降，他判斷，高雄的青年失業率會是六都最低，是因年輕人選擇不待在當地工作所造成的。

陳冠安今（26）日在臉書發文質疑，高雄市政府稱，高雄15至24歲青年失業率六都最低，顯示越來越多年輕人願意在高雄打拚，但青年失業率低，邏輯上等於越來越多年輕人留在高雄嗎？還是因越來越多年輕人不願留在高雄工作、北漂打工，青年人數下降，導致失業率低？「從數據上，顯然後者更合理」。

陳冠安指出，從陳其邁2020年8月開始擔任市長，至今年3月，高雄15至29歲人口已從49.3萬，下降到45.3萬，足足少了近4萬人，流失快8%，其中陳其邁市府最驕傲、總是提及的15至24歲族群，更是人口下降重災區，少了3.7萬人。

陳冠安還提到，失業率的計算很有趣，沒有工作意願是被歸類在非勞動力、而非失業者，因此，當高雄有就業意願的年輕人，因在當地找不到理想工作，而離鄉背井、遷出戶籍時，青年失業率自然就會減少。陳冠安並反問，如果真如高雄市府所說，越來越多年輕人願意在高雄打拚，那為何高雄青年人口還會不斷流失？