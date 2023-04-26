好市多過去曾推出COSTCO LOGO帽T、運動棉褲，引發網友熱議，一名男網友表示，昨到賣場看到新品上架，細看發現是印有好市多自有品牌「科克蘭」（KIRKLAND）LOGO的黑色拖鞋，一雙售價349元，他笑說「恥度無極限」，將資訊PO上網，讓大批會員暴動直呼，「我決定入手。」

原PO昨（25）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，好市多全新商品上架，是自有品牌「科克蘭」的拖鞋，只見黑色塑膠拖鞋上方印有「科克蘭」LOGO，他笑說「恥度無極限」。

從原PO分享的商品資訊來看，科克蘭拖鞋一雙售價349元，魔鬼氈設計，方便調整緊縮，尺寸為美國尺寸，7至11號都有，不分男女都可以穿。好市多過去也曾推出COSTCO LOGO男款長袖帽T和運動棉褲，當時不少網友笑說，「真的要很有品牌信仰的才會入手」、「穿上感覺秒變員工」等。

這回好巿多又推出科克蘭LOGO拖鞋，讓一票會員笑翻，「集滿全身一套，簡直無敵」、「我決定入手！」、「這好鬧」、「看起來這設計師挺懶的」、「這雙鞋是賣信仰的」、「穿這個拖鞋要搭配之前的COSTCO LOGO帽T」、「這不是入會員禮嗎？」、「奇怪，喝鮮奶可以，穿拖鞋就不行」、「這品牌魅力真的有那麼高嗎？」、「可以跟COSTCO LOGO穿整套」、「穿這個去結帳可以打折嗎？」