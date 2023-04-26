國民黨正進行台北市第六選區（大安）立委初選，由台北市議員鍾沛君、前台北市議員羅智強及前國安會副秘書長楊永明對戰，民進黨則採徵召，台北市議員簡舒培表態準備好了。社民黨議員苗博雅則喊話，整合非藍力量翻轉大安區，「如果今天這一局有需要我，我絕對是全力以赴。」

民進黨第六選區採徵召，包含民進黨國際部主任謝佩芬、簡舒培都被點名。其餘政黨包含苗博雅也被認為是潛在的合作人選，還有時代力量黨主席王婉諭同樣有意出戰。簡舒培大酸，羅、鍾與其吵來吵去，不如想想如何對選民交代，為何台北市副市長林奕華沒有做滿大安區立委就落跑，還遲上任沒收立委補選。

簡舒培指出，如果被民進黨徵召就全力以赴，已經準備好，且對於大安區服務、了解和經營，都是民進黨內最扎實的，但不會和謝有競爭問題，因為黨內採徵招，黨員就是配合徵召。

至於是否會和社民黨合作，共同推出苗博雅？簡舒培回覆，民進黨可以戰的人不只1個，民進黨能夠戰的都準備好了，希望民進黨可以考慮在地深耕經營的議員和黨員。

苗博雅則同樣喊話，國民黨不論提名誰，要好好交代大安區為何現在沒有立委。這次非國民黨優秀、有意願挑戰的人才非常多，重點是有無程序整合力量，透過公平、公正的方式比如民調，找出最強人選，否則最後只會保送國民黨。

苗博雅指出，簡舒培是優秀的人選也是政壇前輩，民眾對於不論她、簡或王婉諭都有一定的認識，如果一起報名只會都無法當選，建議大家好好談出彼此都可以接受的整合程序。

苗博雅解釋，不會去爭權奪利，不強求且有開放可能性，一切要看民進黨是否有意願團結非藍力量，不想要介入其他黨務決策，「如果今天這一局有需要我，我絕對是全力以赴。」