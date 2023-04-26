全球約有9成的稀土在中國提煉，中國掌握著絕大部分的稀土供應鏈，美國則急欲建立本土供應鏈，想挑戰中國主導地位。但華爾街日報撰文指出，美國稀土材料公司MP Materials建立本地供應鏈的過程，正顯現出美國生產商面臨的挑戰。

報導指出，美國國會兩黨議員本周將提出《2023年稀土磁鐵製造生產稅收減免法案》，是美國鼓勵稀土生產本地化的又一項激勵措施，顯見稀土及其產地目前受到越來越多的關注。

報導提到，位於美國加州和內華達州邊界、曾經是全球第一大稀土產地的芒廷山口礦正在努力恢復往日的光榮，但在該地暫停開採期間，稀土行業已今非昔比，從當初的小眾產品變身為美國、歐洲和日本非常看重的關鍵原材料，而在所有開採的稀土礦物中，大約60%都來自中國。

值得關注的是，在稀土供應鏈的下游環節，對中國的依賴更為明顯，根據歐洲政策研究中心(CEPS)數據，中國近年來已控制了91%的精煉業務、87%的氧化物分離業務以及94%的磁鐵生產業務。

加拿大礦物勘探公司Defense Metals Corp總裁Luisa Moreno強調，中國在稀土方面有很大優勢，在中國之外，幾乎沒有建立整個供應鏈的知識。

美國蒙大拿州US Critical Materials總裁Jim Hedrick也說，一旦發現一處礦物，仍需要持續的探勘和開發，以確定其規模和可利用性，而且許可也是一個問題，獲得批准可能需要數年時間。