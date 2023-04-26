珍珠奶茶是台灣最具知名的飲品，在風靡珍珠奶茶的時代，夜市人手一杯珍珠奶茶，也成為許多外國明星、球星和政治人物來台欽點必嚐「國民飲品」。現有品牌將創意延伸至各種品項上，用創意發想抓住視線，讓消費者甘心掏出錢包埋單。

青鳥旅行過去推「珍珠奶茶蛋捲」頗受大眾喜愛，日前熱賣完售後，近期再以新姿態回歸，將珍珠奶茶與創意「灌餡蛋捲」結合，伴隨紅茶濃厚香氣，每一口都能咬到Q彈珍珠。禮盒包裝更加襯托台灣元素，以奶茶色系為主調，點綴台灣在地特色元素茶葉、茶田和跳躍的珍珠，讓旅人們把台灣味帶回家。

春水堂與CiPU喜舖共同設計「珍珠奶茶隨行包」及「春水堂色鉛筆組」，童趣十足。（春水堂提供）

春水堂則與知名台灣設計包袋品牌CiPU喜舖，以珍珠奶茶為設計靈感，共同設計具備精品質感、百搭實用的「珍珠奶茶隨行包」。包款使用溫暖的裸金點配色、防潑水布料，貼心設計可調整及拆卸背帶，可手提也可斜側背，同時特別設計大尺寸內袋，可置放手機或名片夾，目前只在春水堂分店及電商「春水良品」限量銷售。