陸要求五一假期各地要按「乙類乙管」落實疫情防控 15:592023/04/26 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「五一」假期鄰近，大陸國家衛健委表示，假期期間各地要按「乙類乙管」落實疫情防控。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院聯防聯控機制26日新聞發佈會上，大陸國家疾控局傳防司一級巡視員賀青華表示，隨著時間推移和部分人群免疫保護水準降低，近期部分地區疫情開始緩慢上升。大陸國家衛健委新聞發言人米鋒表示，「五一」假期臨近，人員流動增多。要按照「乙類乙管」要求落實防控措施，持續強化監測預警。 此外，據央視引述米鋒說，還要密切跟蹤國內外疫情動態和病毒變異情況，加強重點機構場所常態化疫情防控，方便群眾安全、便捷出行，健康、祥和過節，並繼續保持良好衛生習慣，做好個人防護。 #乙類 #乙管 #落實 #疫情防控 #米鋒 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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