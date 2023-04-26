大陸國務院聯防聯控機制26日新聞發佈會上，大陸國家疾控局傳防司一級巡視員賀青華表示，隨著時間推移和部分人群免疫保護水準降低，近期部分地區疫情開始緩慢上升。大陸國家衛健委新聞發言人米鋒表示，「五一」假期臨近，人員流動增多。要按照「乙類乙管」要求落實防控措施，持續強化監測預警。

此外，據央視引述米鋒說，還要密切跟蹤國內外疫情動態和病毒變異情況，加強重點機構場所常態化疫情防控，方便群眾安全、便捷出行，健康、祥和過節，並繼續保持良好衛生習慣，做好個人防護。