南投縣長許淑華與峽谷大學國際學院院長鄭佳宜簽署合作備忘錄（MOU）。（楊靜茹攝）

許淑華、鄭佳宜互贈禮物，盼透過線上課程提供孩子學習平台，打開國際視野。（楊靜茹攝）

南投縣長許淑華與美國峽谷大學國際學院院長鄭佳宜簽署合作備忘錄（MOU），下學年度起，縣內公私立高中職生免托福即可透過線上學習，先修該校200多門課程，且史丹佛、紐約大學、加州大學等名校均可學分轉換，許淑華說：「縣府明年起也將提供獎助學金，供孩子出國留學的機會，幫孩子建立平台、打開視野。」

為提升南投青年國際競爭力，許淑華與鄭佳宜簽署峽谷大學（College of the Canyons）國際線上學分GOL（Global Online Learning）、學術英語IELP （International English Language Program）課程合作備忘錄，南投縣議員簡千翔、宋懷琳及南投副縣長王瑞德、南投市長張嘉哲、美國遠距教育主席Dean James Glapa-Grossklag及縣內20多位公私立高中職及國中小校長共同見證。

許淑華說，縣府提供各種平台，讓孩子從小到高中有最佳語言學習環境，備忘錄簽署對南投縣教育是重要的第一步，峽谷大學鏈結了許多大學資源，由美國大學教授親自授課，提供縣內公私立高中職生免托福就能線上進修美國大學學分課程；縣府明年起也將提供獎助學金，讓孩子有出國留學的機會，開創人生不同的可能性。

鄭佳宜表示，每個孩子都有成功的機會與潛能，她身為台灣人，將美國大學的資源帶給南投的孩子，提供他們邁向成功的渠道；孩子有渠道、父母有關心、學校有重視、政府有政策，孩子一定會成功，感謝縣長的遠見，讓南投從教育開始，朝國際化邁進。

簡千翔說，很高興見證簽署儀式，讓南投的孩子有機會放眼國際，也肯定縣府編列預算，讓南投孩子有公費出國留學的機會。

立峰國際教育發展協會理事長李吳釩指出，峽谷大學提供200多門線上課程，由該校教授親自線上授課，除加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）百分百承認該校學分外，包括史丹佛、紐約大學等頂尖大學均可學分轉換，且學分費僅1萬元，遠低於美國有些名校動輒5萬元學分費。

旭光高中2年級學生李其恩、張喻婷表示，很期待能參加這項課程，不僅認識外國文化，提升自己的外語能力，還能協助他們提早與國際接軌，朝夢想邁進。