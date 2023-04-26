騎機車觀光客6人在澎湖東衛派出所前方道路，因未依規定分兩段左轉，澎湖本地人洪姓駕駛好心按喇叭提醒，竟遭對方攔車拖出爆打。（民眾提供）

一群騎機車的觀光客6人26日中午在澎湖東衛派出所前方道路，因未依規定分兩段而直接左轉，開著白色轎車的洪姓駕駛好心按喇叭提醒，竟遭對方攔車拖出爆打，警方獲報立即由東衛所所長率員警第一時間到場，現場逮捕江嫌等4人，另2人通知到場依法偵辦。全案將江嫌等人依刑法150條涉嫌妨害秩序、毀損及強制罪移送澎湖地檢署偵辦。

據了解，26日中午12時許，住西嶼內垵的洪姓男子開白色轎車，由馬公往西嶼方向走，一群分別來自台北市、新北市及桃園的觀光客，分乘3輛機車同向行駛在縣道，由於該路段依規定機車要進入待轉區才能左轉，但這群觀光客可能對路況不熟，逕自違規左轉，洪姓駕駛見狀按喇叭示警，卻遭他們拖出爆打。

這些觀光客因人多出手狠毒，將洪男拉出車外追打，待其掙脫後還拉到路邊旁，拿起安全帽猛打、踹腳，警方趕到現場將其終4人逮捕，另2人則傳喚到案。隨後被打的洪男親友聚集10餘人在東衛派出所，大聲疾呼要求警方嚴辦肇事者，他們說每到觀光季節，外來的遊客「侵門踏戶」欺負澎湖人，許多無辜善良的鄉親被打，離島的治安持續惡化，警方似乎難辭其咎。

馬公分局長黃政龍表示，全案警方一定依法嚴辦，相關施暴者將移送澎湖地檢署偵辦，也呼籲澎湖鄉親勿在網路群組上糾眾聲討，此等作為可能有觸法之虞，該案警方絕對依法究辦，也請澎湖鄉親保持理性。