林姓高中生在蝦皮販賣確診快篩盤。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

林姓高中生在蝦皮販賣確診快篩盤。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

新冠肺炎即將降級，刑事局在指揮中心解編前夕，查獲9人在網路購買確診快篩試劑盤，詐領防疫險理賠金共88萬多元，其中3人為保險業務員，全案訊後，依詐欺、偽造文書及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪嫌移送法辦。

金管會保險局去年10月向北檢檢舉，有民眾在蝦皮賣場以每件1000元販售新冠肺炎陽性確診快篩盤，疑詐領防疫險，檢方遂指揮刑事局、北市信義、松山、大安等分局及苗栗縣通霄分局等單位共組專案小組，在去年10月31日在桃園將17歲林姓少年賣家帶回偵辦。

警方調查，去年林姓少年與一名確診鄧姓同學合謀販賣確診快篩盤，雙方談妥平分所得後，由林男拿了20個快篩試劑給鄧男戳鼻子，然後在蝦皮刊登「請假好幫手」、「陽性快篩盤」等名義公開販售，並在桃園地區面交給買家，總計共賣出13個快篩盤。

警方去年10月31日將外出面交的林男帶回偵辦，林男辯稱，販售確診快篩盤只是讓購買者方便請假之用，不知道會被用以詐領保險金。檢警持續擴大追查買家及涉嫌詐領防疫保險金者。

警方將購買確診快篩盤，向保險公司詐領防疫理賠金的黃姓男子等９人逮捕送辦。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

專案小組在今年2月及4月發動兩波拘提行動，將9名買家逮捕到案，其中包括黃姓、張姓、王姓3名保險業務員，警方調查，9嫌以買來的確診試劑盤視訊看診、被通報為確診者後，向保險公司請領3至8萬元不等的防疫險理賠金，最高有人投保3家共得手15萬元，總詐領金額約88萬多元。警方訊後，將林姓、鄧姓少年及9名買家移送法辦。