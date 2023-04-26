昭和天皇裕仁其實曾在1923年來台走訪台北第一高等女學校（現北一女中），除了讚賞北一女的綠色校服，更親自寫下「皇太子殿下御製 北一女子高等學校記念」。北一女中將迎來120周年校慶，今特別邀請歷史科教師及日台交流協會向學生分享這段歷史及其背後意義，深化台日間友誼及交流。

裕仁曾在1923年來台訪問，當時身份為日本天皇太子，除了造訪北一女中，也在成功大學種下大榕樹。北一女中表示，裕仁親王也是愛教育的博雅紳士，他寫下的「皇太子殿下御製 北一女子高等學校記念」7個大字，是北一女中師生長久以來的驕傲與珍藏，時至今日，北一女中已經成為台灣教育界翹楚，孕育出眾多優秀畢業生，也是台灣女子教育先鋒之一。

為了追憶當年歷史，北一女中邀請校內歷史科教師蔡蔚群，分享裕仁親王造訪情景，為即將到來的120週年雙甲子校慶揭開序幕。蔡蔚群表示，裕仁親王的東宮行啟是當時台灣歷史上一段重要的歷史事件，也對台灣教育史發展產生重大影響。

蔡蔚群指出，裕仁親王在台灣期間，不僅參觀當時學校、工廠、病院等地，更是與台灣的知識分子和學生進行交流，了解台灣歷史文化和人民生活狀況，為台灣現代化建設提供寶貴的經驗和啟示。

北一女中表示，將在未來校慶活動中舉辦相關紀念活動，今日還邀請日台交流協會部長村嵨郁代一同與會，希望透過這些活動，讓更多人了解這段歷史，深化台日兩國之間友誼和交流。