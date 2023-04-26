美國前白宮國安顧問波頓26日抵台訪問，他下機後僅向媒體記者揮手致意，並未在桃園國際機場發表談話，維安人員引領波頓快步通關離去，波頓此這訪台將在5月1日出席「台灣人公共事務協會」40周年慶祝晚會。

美國前白宮國安顧問波頓26日抵台訪問，他下機後僅向媒體記者揮手致意，並未在桃園國際機場發表談話，維安人員引領波頓快步通關離去。（陳麒全攝）

波頓（John Bolton）搭乘的大韓航空KE185班機，在中午12時14分抵達桃園國際機場。波頓的右手戴著手肘關節固定護具，但仍親切地舉起左手，向在場守候的媒體記者揮手致意，並微笑的說了聲「Hello」，並未停留發表談話。

美國前白宮國安顧問波頓26日抵台訪問，他下機後僅向媒體記者揮手致意，並未在桃園國際機場發表談話，維安人員引領波頓快步通關離去。（陳麒全攝）

記者詢問「此行是否表示對台灣的支持」，波頓僅以微笑回應，隨後在美國在台協會（AIT）人員及維安人員的引領下快步通關搭車離去。

外交部表示，波頓接受「世界台灣人大會」及「台灣人公共事務協會」邀請，定於4月26日至5月2日訪台。波頓將出席29日「世界台灣人大會」（WTC）年度大會，以及5月1日「台灣人公共事務協會」（FAPA）40周年慶祝晚會。