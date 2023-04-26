桃園龍岡大操場2000處紅火蟻丘，軍方立告示牌旗幟籲民眾勿靠近。(呂筱蟬攝)

桃園市中壢區龍岡大操場每到假日有許多民眾到此運動遊憩，近期民眾發現有大量紅火蟻出沒，軍方初步推估，至少有1500至2000處蟻窩，近期已在草地上插上黃、白防治旗幟並豎立告示牌禁止民眾靠近，也正著手進行防治作業，預計今年中旬完成清除。市府農業局則說，龍岡大操場總防治範圍面積10公頃，呼籲民眾近期不要靠近草地。

桃園市紅火蟻入侵嚴重，防治面積占全台6成以上，而龍岡大操場是人口稠密地區，民眾在此活動頻率相當高，卻發現有將近2000處蟻窩，整片草地幾乎被紅火蟻占據，造成民眾人心惶惶，陸軍六軍團已經在27處明顯位置，建置「紅火蟻清除作業中，請暫勿進入草皮」公告加以提醒，避免人員靠近造成危害。

六軍團說，目前已委由廠商進行蟻丘標定作業，工作人員表示，目前只能針對已經成形的蟻窩加以防治，但擔心有潛伏期尚未發現的蟻窩，同時附近還有其他草地，要更積極預防其他區域也被紅火蟻入侵，評估要到今年中旬可以完成當地的蟻丘清除作業，後續再依「紅火蟻防治程序」每月監測一次，持續6個月未發現紅火蟻蹤跡後，即可通報市府解除管制。

市府農業局則說，龍岡大操場紅火蟻防治權責機關為陸軍第六軍團指揮部，總防治範圍面積10公頃，將以「觸殺型藥劑灌注」施作搭配「餌劑防治」，預計施作2000個蟻窩，現場已插上防治旗標註提醒民眾。依防檢局統計資料，桃園市蟻害防治規畫面積為4萬7595公頃，全市紅火蟻發生率從2019年的25.9％下降至19.2％，而發生率較高區域為楊梅區。