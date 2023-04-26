全日空（ANA）航空公司17日因為系統錯誤而賣出「bug票」，從雅加達飛往紐約的來回商務艙機票不到台幣2萬元，原價20萬元飛往洛杉磯的來回商務艙只要1萬5000多元，原本18日全日空是說全部認賠，不料隔了1天就改口。全日空今日對媒體做出正式回覆表示，將依序對購入錯誤票價的旅客退票並全額退款。

全日空原本喊出全數認賠，讓網友直呼「有誠意」，沒想到隔一天就改口，還說要等到本月底才會對這些BUG票的處理方式做出決定。今日全日空台北分公司發出新聞稿表示，關於日前部分旅客於該公司越南官網不慎購買自雅加達出發飛往北美錯誤票價一事，在此正式回覆。

全日空表示，17 日該公司越南官網匯率轉換系統出現異常，導致部分旅客因而不慎購入標示錯誤票價的機票。目前已將越南官網關閉。

全日空表示，經過調查，已確認該次事件是由於該公司國際線客運系統供應商 Amadeus 公司錯誤維修系統，導致票價換算成越南盾時顯示錯誤金額。Amadeus公司已修正，防止相關情況再度發生。

全日空說，會依序對購入錯誤票價的旅客退票並全額退款。已出發的旅客可按照機票上顯示的行程繼續旅行，全日空將發送電子郵件個別通知旅客。

全日空說，對於本次事件感到遺憾，對旅客造成相關影響深感抱歉，敬請購入錯誤票價的旅客諒解本次事件造成的不便。