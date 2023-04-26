法國參議院副議長阿蘭．李察24日率團訪台灣，今（26日）在立法院長游錫堃陪同下參訪宜蘭，第一站至國立傳統藝術中心宜蘭園區，接著到金車噶瑪蘭酒廠參觀；李察稱讚園區落實台灣的傳統文化，融合許多元素展現多元文化，值得推薦給歐洲和法國遊客。

李察一行人與立法院長游錫堃、縣長林姿妙、議長張勝德、立委陳歐珀、陳琬惠及縣議員陳俊宇等人，一同在黃舉人宅前合影。（吳佩蓉攝）

李察一行人在細雨中撐著客家花傘。（吳佩蓉攝）

李察為法國政壇重量級人物，也是台灣的老朋友，此行是繼2015年、2018年及2021年後第4度訪台；今上午9時許在游錫堃陪同下，與縣長林姿妙、議長張勝德、立委陳歐珀、陳琬惠及縣議員陳俊宇等人，一同參訪傳藝園區。

操作布袋戲偶。（吳佩蓉攝）

李察一行人在導覽人員帶領下，走訪黃舉人宅、東興客家文化館、河洛坊布袋戲、登義參藥房及巧藝館，期間欣賞客家花傘、操作布袋戲偶、體驗藥草香包DIY、船碾搗藥，看到李察不時出現讚嘆的表情，還與游錫堃比出愛心手勢俏皮合影。

體驗藥草香包DIY、船碾搗藥。（吳佩蓉攝）

體驗藥草香包DIY、船碾搗藥。（吳佩蓉攝）

李察說，傳藝園區的建築非常美麗，落實台灣的傳統文化跟融合多樣元素，展現創新的多元文化，很值得推薦給歐洲或法國的遊客來此參觀；被問及最想吃台灣哪些美食，他笑說自己不是美食家，可能要問同行的議員們，倒是期待品嘗噶瑪蘭的威士忌，家人也很喜歡。

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