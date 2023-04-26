前美國著名專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）對前總統川普提起民事訴訟，指控近30年前川普強暴她，並以誹謗性言語「嘲諷」她。目前紐約民事法庭正在審理此案。

綜合路透社與法新社報導，現年79歲的卡洛爾說，川普於1990年代中期在曼哈頓第五大道的高級百貨公司柏多夫．古德曼（Bergdorf Goodman）的一間更衣室中性侵她。

她說，川普先是開玩笑地詢問她有關購買女性內衣禮物的建議，接著就性侵她。

卡洛爾的律師告訴紐約曼哈頓法院說：「當兩人進入（更衣室）的那一刻，一切都變了。突然間沒有什麼好玩的。川普體型高大幾乎是她的兩倍。」

此案本質上不屬刑事訴訟，這是川普所涉系列司法問題的一環，可能會影響川普2024年競選總統。

卡洛爾最初在2019年以誹謗罪指控川普，但有關強暴罪，由於訴訟效期已過而無法提告。

但去年11月紐約一項新法律生效實施，讓性侵受害者有一年時間，可對幾十年前發生的性侵舊事提起訴訟。

卡洛爾的律師提出新控訴，指川普在「強暴並猥褻」卡洛爾時毆打她。

2022年10月，現年76歲的川普在自創社群平台「真實社群」（TRUTH Social）貼文指稱，卡洛爾的性侵指控是個「騙局」、「完全是詐欺」。川普說她編造故事，是為了出版回憶錄作宣傳，並稱卡洛爾「不是我的菜」！

卡洛爾的律師也根據川普這篇貼文，指控川普涉及誹謗。

卡羅爾以疼痛和受苦、心理創傷及隱私被侵犯為由，尋求金額不詳的損害賠償。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1120426