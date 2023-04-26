新加坡一名男子因意圖走私約一公斤大麻被判處死刑，儘管人權組織批評這起案件有許多瑕疵，但星國當局仍如期在今天執行絞刑。這是新加坡時隔半年，再度執行死刑。

綜合法新社等外媒報導，儘管聯合國人權辦公室要求新加坡重新考慮這項處決，英國億萬富翁、維珍集團（Virgin Group）創始人布蘭森（Richard Branson）也呼籲停止執行這項死刑，星國當局仍在今天處決譚加拉朱（Tangaraju Suppiah）。

新加坡監獄署（Singapore Prison Service）一名發言人向法新社表示，46歲的新加坡男子譚加拉朱今天在樟宜監獄被處以死刑。

發言人指出，譚加拉朱2017年因「教唆參與運毒」遭到定罪。他被控持有1017.9克的大麻，是新加坡規定可判處死刑量的兩倍。

譚加拉朱隨後在2018年被判處死刑，上訴法院後仍維持死刑判決。不過，人權組織說這起案件有許多問題。

「人權觀察」（Human Rights Watch）亞洲區副主任羅伯森（Phil Robertson）說，未有明確證據證明譚加拉朱犯罪，而且他在沒有律師陪同下被警察訊問，希望有淡米爾語翻譯的請求也被拒絕。

國際特赦組織也批評，這起案件處理有很多瑕疵。

新加坡「亞洲新聞台」（CNA）報導，布蘭森24日在部落格發文表示，譚加拉朱被捕時，人根本不在那些毒品附近，「新加坡很可能將把一個無辜的人處死」。

對此，新加坡內政部昨天回應，布蘭森的指控顯示對新加坡法官及司法制度的「不尊重」。

星國內政部強調，新加坡法院在檢視所有證據後，包括譚加拉朱的辯護，判定案件無合理疑點。在法院審理過程中，譚加拉朱都由法律顧問代表。

布蘭森是總部位於日內瓦的「全球毒品政策委員會」（The Global Commission on Drug Policy）成員。他經常公開批評新加坡對販毒等罪行執行死刑的作法。

去年底，星國內政部邀請布蘭森到新加坡針對死刑與星國內政部長尚穆根（K Shanmugam）進行電視辯論。布蘭森拒絕此提議並表示，關於死刑的對話「需要當地的聲音」。

外電指出，身為亞洲金融中心的新加坡擁有若干全世界最嚴峻的反毒法規，且堅持死刑仍是遏止販毒的有效震懾手段。

譚加拉朱的處決是新加坡時隔6個月再次執行死刑，也是去年以來第12名遭到處決的死囚。

暫停2年多之後，新加坡於2022年3月恢復執行死刑。其中，心智能力不足的馬來西亞男子納加德蘭（Nagaenthran K. Dharmalingam）被絞死受到國際譴責。