勞動節將至，桃園大眾捷運公司今年度共選出12位模範員工，來自不同專業領域，皆有傑出表現，同時擔任A21環北站、A22老街溪站長的鐘文靖，督導2站事務，周全準備老街溪開站事宜，看全新車站邁向通車讓他十分感動。桃捷公司董事長沈志藏表示，盼同仁在工作中添加創意並有效運用科技，增加效率，也期許模範員工的精神能感染全體同仁。

這12位模範員工是經各單位主管推薦，再由全體同仁共同票選，獲選員工包括行控中心助理工程師謝澤業、控制工程師施光倫、站務中心站長鐘文靖、車務中心助理工程師李宓蓁、票務中心代理股長羅健瑞、維修處車輛廠工程員賴昕姸、軌土廠股長白凱中、電子廠工程員張佳琳、電機廠技術員黃思瑋、維修管理暨研究發展組助理工程師湯偉君、企劃處工程員韓程洋、會計室專員林郁翔，雖負責業務不同，但各自在崗位上皆有傑出表現。

鐘文靖（右）同時擔任A21環北站與即將通車的A22老街溪站的站長，督導2站事務，周全準備老街溪站通車營運事宜。（蔡明亘攝）

其中，鐘文靖同時擔任A21環北站與即將通車的A22老街溪站的站長，督導2站事務並周全準備老街溪站通車營運事宜。他分享，站長的最大心願就是車站順利營運，平時須留意旅客進出情形和同仁執勤狀態，更要隨時準備好處理特殊突發狀況，維持舒適搭乘環境。

鐘文靖也說，環北站營運已步上軌道，同仁給予許多幫助，讓他不必操心，老街溪站則即將啟用，有許多前置準備工作，例如設備、環境整治等，如今在同仁支持下，也進行得十分順利，雖擔任2站的站長相當累，但看著老街溪站一步步邁向通車，感動、開心與期待心情難以言喻。

沈志藏表示，獲選模範員工非常不容易，他們都有幾項特質，包括主動積極、務實、創意、善於應用科技、重視團隊合作等，在依照SOP行事的軌道業，要在工作中添加創意並有效運用科技，便能增加工作效率，期許模範員工們能成為蒲公英的種子，感染全體員工正向發展，讓桃捷永續經營。

桃捷公司總經理莊英震提到，桃捷2017年營運通車至今，在許多優秀同仁抱持專業工作態度努力下逐年進步，今年3月平均日運量已達7.8萬人次，今年有望突破8.1萬人次，接下來預估還有大量旅客陸續來台遊玩，年運量有望突破2019年的2700多萬人次，可能超過3000萬，盼大家攜手向前邁進。