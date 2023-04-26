愛立信於26日首次公布全球行動趨勢報告的商業評論版，台灣名列全球前20名5G滲透率最快市場，其它國家還包含中國、日本、新加坡、南韓、美國等，且20大市場已占全球所有5G用戶數約85％。

另外，愛立信統計發現，自2020年初以來，全球電信商的收入呈現持續性增長趨勢，且增長動能與5G用戶滲透率增加息息相關，而且也是帶動電信公司5G營收成長的主要原因。

台灣愛立信總經理周大企表示，全球前20名5G市場透過擴大網路覆蓋範圍及差異化的網路服務，創造營收成長，台灣在5G網路切片的前瞻應用案例搶先落地，成為全球5G發展的指標案例。

周大企強調，目前全球已有40個5G獨立組網（Standalone, SA）進入商用階段，其中有超過一半以上採用愛立信的網路產品組合以打造高效永續網路，愛立信期待與電信客戶攜手合作，協助台灣邁向下一階段的5G發展，發揮5G的完整潛力，加速整體產業與社會的數位化。

報告指出，分級定價模型（Tiered pricing models）對電信商的營運至關重要，此模型有效地滿足每位客戶的個別需求，同時推動長期收入持續增長。

另外，全球前20個5G市場在引進5G服務後網路性能顯著提升。在這些領先市場中，無線服務收入曲線在經過一段緩慢增長或持平時期後，再次呈現上升趨勢，此現象與5G用戶滲透率的增長相關。

在5G的早期應用案例中，增強型行動寬頻（Enhanced Mobile Broadband, eMBB）與無線固網接入（Fixed Wireless Access, FWA）為目前最普及的應用。eMBB因與電信商目前的商業模式相仿，使其為5G提供了較其他功能特性更快的營收增長機會，且目前即使是在全球滲透率前20名的5G市場，仍有約80％的消費者尚未升級到5G服務，這為電信商帶來了巨大的收入潛力。

根據2022年11月發布的《愛立信行動趨勢報告》指出， FWA在寬頻未服務或服務不足的市場中尤其受重視，也為電信商提供了具吸引力的收入增長潛力，報告也預期全球FWA連接數在2028年底前將超過3億。

愛立信全球執行副總裁暨網路事業群負責人Fredrik Jejdling表示，觀察全球前20個5G市場中5G滲透率和收入增長之間的相關性，愛立信發現5G不僅是一個改變連網市場遊戲規則的技術，更將使早期採用者受益。而5G帶來的成本優勢，也將幫助電信商處理未來收入所需的數據增長，這使5G成為市場所期待的成長催化劑。雖然5G仍處於相對早期階段，但它正在快速增長，並且已經有了成熟的早期案例和明確的中、長期用例發展路線。