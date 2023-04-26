華語歌壇天后王菲與首任前夫竇唯育有女兒竇靖童，結婚3年便不歡而散。53歲的竇唯，近年被發現快速老化，髮線倒退、白髮蒼蒼，最近獨自吃3元人民幣（約13元台幣）的乾拌麵時，被網友拍下並PO網：「王菲那麼有錢為什麼不救濟一下他，好可憐。」引起熱議。

過去是黑豹樂隊主唱的竇唯，才華洋溢又很有個性，不僅迷倒大批女歌迷，連天后王菲都陷入其中，甘願在事業正紅時奉女成婚，想不到竇唯出軌攝影師高原，導致這段婚姻破局，3年後竇唯扶正小三，生下女兒竇佳嫄共組家庭，不到3年再度恢復單身。

步入中年的竇唯，近年外型急速老化，被發現髮際線後退不少，露出光禿禿的額頭，頭髮、鬍子也變得白蒼蒼，穿衣打扮更是簡樸，很難在第一時間認出。日前，有網友在小吃店捕獲野生的竇唯，描述當時他單獨坐一桌，點了3元人民幣（約13元台幣）的乾拌麵，沒搭配其他小菜，短短幾分鐘就搞定這餐，相當接地氣。

照片曝光後，有網友為竇唯的處境感到可憐，好奇王菲「那麼有錢為什麼不救濟一下」；對此，其餘網友紛紛留言解答：「首先你怎知王菲沒有接濟他，第二竇唯只是不需要物質生活優越，不代表他沒錢，第三王菲沒有義務接濟竇唯」、「他自己也很有錢，四合院不是白住的」、「他只是沒頭髮了，不是沒錢了」、「感覺竇唯精神世界很充足，一點兒也不可憐」、「他就是想吃沙縣的麵而已啊」。

事實上，竇唯雖淡出螢光幕，但私下還是有在做音樂，曾替電影《春江水暖》創作近10首曲子，問鼎金雞獎最佳音樂，最終未得獎，但創作實力備受肯定，且於疫情嚴峻的2020年，和文智湧以「朝簡」組合的名義發布一首關於疫情的新曲《後疫》。物質欲不高的竇唯，曾被直擊未戴安全帽騎機車、搭地鐵，過著平凡人的生活，先前曾表示過，只想專心做音樂，不想被外界貼標籤。