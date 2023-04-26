參與製作愛心便當的義廚來自全台各地，一大早九點在雲林縣斗南鎮的青銀共生基地集合做飯菜。（周麗蘭攝）

玉山碾米廠提供白米，雲林肉品市場提供雲饗豬，蔡東富議員服務處志工幫忙包便當，阿威樂團現場演唱助陣。（周麗蘭攝）

雲林縣救難義廚教育協會今（26日）安排五星級飯店餐廳主廚使用雲林新鮮食材做1000個愛心便當，慰勞斗南警消醫護及社工人員，並提供給愛心團體享用，傳遞社會溫暖。

參與製作愛心便當的義廚來自全台各地，一大早九點在雲林縣斗南鎮的青銀共生基地集合做飯菜，玉山碾米廠提供白米，雲林肉品市場提供雲饗豬，蔡東富議員服務處志工幫忙包便當，阿威樂團現場演唱助陣。

雲林縣救難義廚教育協會會長、劍湖山飯店廚師張家憲表示，疫情期間為防疫之故，無法進入療養院、教養院慰問，因此決定以雲林食材做便當給大家吃，向最辛苦的警義消、醫護人員致意，也向弱勢團體表達關懷之意。

副縣長謝淑亞表示，義廚們所準備不僅僅是香噴噴熱騰騰的便當，更是愛心的傳遞，她相信愛心會生出愛心，幸福會生幸福，期待這份愛心一直流傳、散播出去。

1000個義廚便當除了送斗南鎮的警義消當午餐，也提供雲林教養院、信義育幼院、希望工廠、身心障礙照護協會、長愛育幼院、文安國小全體師生享用。