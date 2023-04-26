昔日邵氏小生宗華傳出驟逝消息，與他合作過的一位資深導播稍早在臉書提到他「靜靜的走了，真是太難過太突然了」。據知，友人們近日先代為處理靈堂事宜，後事細節則必須等待宗華在美國的妻子28日返台後，才能有進一步安排。由於宗華平時精神狀態都很好，友人們對他的驟逝都感到難以置信。

宗華平時在台灣常和許多圈內的幕後友人聚在一塊，喜歡吃甜食的他，每天也會和友人們喝喝下午茶，因為他有三高問題，大家自然也會提醒他少吃點甜食，過去他曾胖到120公斤，近年才稍微把體重減輕一些。

圈內友人們知道他喜歡美食，偶爾也會帶他出門打打牙祭，沒外出時，他就在家吃得簡單。宗華的廚藝非常好，友人們最喜歡品嘗他拿手的紅燒肉。

原籍山東的宗華曾分享，他的媽媽很會做各種麵食，他從小吃膩了，長大後反而不愛麵食，他到香港發展時，當年許多邵氏大明星每天都到他家排隊，只為了吃他媽媽親手做的蔥油餅。

宗華於2011年演出八點檔《父與子》。（圖/中時資料照）

宗華本名鄒忠志，出生於香港，當年修完大學課程後加入邵氏當基本演員，1969年起，宗華先後演出《獨臂刀王》、《大軍閥》、《俠義雙雄》、《流星蝴蝶劍》等，特別是《流星蝴蝶劍》更是被譽為著名武俠片導演楚原的代表作。

宗華後來轉到台灣發展，1980年代初期淡出幕前，以導演或製作人身份轉投電視圈，曾在台視參與多檔楊麗花歌仔戲，包括演出《薛平貴》、編導《洛神》、執導《忠孝節義》，在華視的作品包括製作、執導及演出《楊貴妃》、《西施》、《八千里路雲和月》、《一門英烈穆桂英》等劇。

1990年代中期後淡出演藝圈，移居美國，息影15年後，2011年受當時民視總經理陳剛信之邀，復出主演八點檔《父與子》，2013年演出接檔的《風水世家》，後來也演出中視連續劇《愛情急整室》。

宗華近年在台灣、美國兩邊跑，集演、編、導、製作於一身的他，才華洋溢，儘管已淡出，仍常有電視台和製作公司老闆邀他演出，他總是說「我老了，拍不動了」來婉拒，但他對表演、戲劇的熱情不減，特別會說故事的他，常無酬又大方地給予製作團隊協助，是圈內公認的大好人。