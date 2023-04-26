新竹縣今年桐花祭以「桐聚．遊．藝」為主題，5月6日、7日將在關西鎮圖書館及東安古橋盛大開幕，縣長楊文科26日在宣傳活動時指出。今年桐花祭整合關西鎮人、文、地、景、產，將藝文帶進在地街區和歷史建築，絕對能讓遊客體驗新竹縣文學、古道及老街文化之美。

楊文科說，數位發展部數位產業署與縣府共製「實境桐花雨」5G行動車，以裸視3D實際體驗「桐花雨」，打造擴增實境桐花雨，也將成為活動的亮點之一。

「看到桐花、想到客家！」客委會藝文傳播處副處長黃綠琬說，桐花祭舉辦迄今22年，傳承客家藝文也帶動客庄經濟，歡迎大家到關西迎桐花。關西鎮長陳光彩指出，4月花、5月雪是客庄的特色，歡迎大家到關西觀光。

文化局長李安妤說，5月6、7日在關西鎮圖書館及東安古橋的桐花祭活動相當精彩，古橋藝術環境劇場特別邀請朱宗慶打擊樂團與築夢舞集與牛欄河劇場共同演出。

同時有「世界閱讀日」走讀關西及故事列車-巴雀藝術戲劇音樂劇場，桐趣巷弄街頭藝人、古橋桐花市集、大樹下茶席、《來關西走走》桐花慢遊與客語闖關等。

在縣定古蹟關西分駐所推出「古蹟的閒情四事」，結合傳統崑曲推出賞桐花、化戲妝、品香茗、聽崑曲及戲劇座談，將傳統、街頭、現代及在地藝術帶入關西鎮巷弄與古蹟歷史建築。

開幕當天在關西圖書館旁的伯公廟，結合在地無形文化保存團體關西隴西八音團，舉行「伯公祭儀」祈福儀式啟動系列活動，藉以表達客家人對天地的恩澤，傳承客家人堅毅不饒的文化精神。

各鄉鎮舉辦的桐花小旅行活動也將和當地伯公廟結合，體驗在地客庄文化信仰，以珍惜土地的心賞桐花。

新竹縣桐花楊文科