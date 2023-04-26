伐木跡地新植造林。（東勢林管處提供）

東勢林區管理處FSC驗證合格證書。（東勢林管處提供）

林務局東勢林區管理處歷經2年努力，以全轄區近14萬公頃國有林面積，於今年4月13日正式獲得國際森林驗證協會 (Forest Stewardship CouncilTM，簡稱FSCTM)合格證書，是由傳統林業轉變為永續友善林業經營的重要里程碑。

東勢林區管理處轄區範圍橫跨台中、苗栗、南投、宜蘭等縣市，以全區面積 13萬9757公頃的國有林地，通過驗證導入FSC國際化的永續經營標準，在兼顧環境、社會、經濟三大面向的原則下，訂定森林經營計畫書，做為未來森林經營管理的指導。

東勢林區管理處指出，為了符合FSCTM的要求，轄區各項森林施業均進行事前的評估與事後的監測工作，確保經營規畫能因應不斷變化的需求與環境並進行調適。另為了確保森林經營的可永續性，透過教育訓練、人員加強內化、工作小組會議等，制定37項作業程序書，將FSCTM森林經營的精神與原則準則融入現場實務作業。

同時並重視苗圃農藥及化肥管制，制定化學藥品減量計畫，禁止使用高風險化學藥品，也遵循《聯合國原住民族權利宣言》善意諮詢相關原住民族並與其合作，取得其自由意志與資訊完整下的事前同意（FPIC原則），抱持開放和透明的態度，尊重原住民文化和利益、保護勞工權益，及考慮利害關係人的意見，辦理多場工作說明會，並每半年公開公布社會及環境監測資料，聆聽相關意見和需求，使經營符合永續環境的期望和需求。

林業經營轉變並不容易，東勢處花費大量的時間和精力來改變現行的執行方式，以符合FSCTM的標準要求，通過驗證是東勢處持續2年努力的重要成果。

你可能也曾在紙包裝或日常用品中看到FSCTM標章，它的誕生是為了維持森林永續，確保所使用的木材來源合法，而非砍伐自原始林，再透過供應鏈的認證，追蹤生產過程無非法砍伐的木材。透過FSCTM提供永續性的經營標準，以保護森林生物多樣性、水資源及重要的生態系統。

東勢林管處長張弘毅表示，通過FSCTM的驗證，森林經營實踐獲得了國際認可，東勢處承諾未來繼續實踐FSCTM的經營原則，持續林業永續性的發展，並為實現聯合國2030年的永續發展目標(SDGs)做出貢獻及努力。