台北市私立文德女子中學不敵少子女化衝擊，去年底決議112學年度將停止招生，台北市教育局審查後通過，今日公告停招計畫，文德女中成為繼方濟高中第2所停招的學校，另有立人高中、恕德家商停辦，志仁家商、珠海中學、中興高中已經清算解散。

台北市教育局今在「112 學年度基北區高級中等學校免試入學報名作業資訊系統平台」公告，核准文德女中112年度起停招1年級新生，公告及轉知學生家長該校停招訊息，以維護學生權益。

文德女中校長陳清煌說明，目前全校學生65位、教職員9人，待高三生畢業後剩下38名學生，即使停招，校內5位教師仍會正常教導國文、英文及數學，其餘科目則會以較高鐘點費聘代課老師教學，直至在校生全數畢業，屆時校方將依法辦理教職員資遣或退休。

他補充，董事會也與家長會達成共識，若家長認為課程內容需要補強，董事會將提供一筆經費，可用於辦課堂活動、邀請講師專題演講等。