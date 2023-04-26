新竹青年國樂團樂團首席溫育良將於29日於新竹市文化局演藝廳演出《朝天放歌─溫育良嗩吶、管子獨奏會》，此次特別邀請劉江濱指揮並與新竹青年國樂團合作，藉由風格多樣的曲目以及在台首次推出的作品，打破大眾對嗩吶及管子的刻板印象。

文化局長錢康明表示，嗩吶和管子以往深入大眾生活之中，卻鮮少單獨作為整場演出的主角表現，此次音樂會精選風格多樣的曲目，以多重面貌，發揮長期鑽研藝術的極致，絕對讓新竹市樂迷們大呼過癮。

文化局指出，溫育良自幼學習嗩吶，師事劉江彬、林子由，音色沉穩、細膩，為精準掌握嗩吶及管子此種極難演奏出色的樂器，曾赴中國向多位嗩吶名演奏家請益。

其並隨樂團至海外各地演出及受邀與台灣國樂團、長榮交響樂團等各團協演期間累積了豐富的演奏經驗，並榮獲「NCO器樂大賽—2022《嗩向無敵》新秀選拔」第1名、「最佳人氣獎」， 2019年更曾獲邀至馬來西亞「全國第屆青少年華樂音樂營」擔任導師及特別演出嘉賓。

文化局說明，溫育良在鑽研吹管藝術之外，對台灣國樂教育亦不遺餘力，除了擔任新竹青年國樂團樂團首席、竹市市立青少年國樂團指揮外，更受聘於水源國小、三民國中、建功高中等多校樂團指揮，屢次帶領團隊於全國學生音樂比賽榮獲佳績，這次舉辦獨奏音樂會將演出《朝天歌》等5首風格迴異的曲目，歡迎樂迷購票入場感受吹管藝術的震撼與多重面貌。

文化局補充，《朝天放歌─溫育良嗩吶、管子獨奏會》將於29日晚間7時30分開演，地點為新竹市文化局演藝廳，購票請電洽新竹青年國樂團0916-853-848。