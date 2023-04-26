高雄大學一行人日前到越南參訪磁磚龍頭「大同奈陶瓷製造」。（高雄大學提供／林瑞益高雄傳真）

高雄大學EMBA（高階經營管理碩士在職專班）日前由校長陳月端率隊，到越南取經，學員赴越參訪普惠醫工等多家高大校友台商，不僅請益學長姊深耕當地多年的經營心得，也交流產經現況及未來發展趨勢，盼促進雙方交流。

陳月端與高雄大學高階管理人才培育中心主任、2位執行長佘志民、李亭林帶領學員前往，為期5天行程先後拜訪口罩等醫療用品及器材製造商「普惠醫工」副總經理許順傑，緊固件（扣件）製造商「建達螺絲」總經理林淑莉，生產單車、重機配件及車架大廠「越南精密」副總經理李維淳，以及磁磚龍頭「大同奈陶瓷製造」董事長陳正仁。

陳月端表示，越南台商展現台灣打拚精神，也是90年代傳產業者飄洋過海、開疆闢土，延續企業命脈的台商縮影之一，因此，陳正仁、林淑莉先後獲頒高大傑出校友，實至名歸。

台商校友說，不論是2014年爆發「513排華事件」，或是近3年疫情考驗，公司上下齊心安然挺過，其中關鍵就是不論員工或幹部，不分台灣籍或越南籍，都要在地化（Localization）尤其要建立組織認同感、認同願景進而建立團隊合作默契，摒棄過往高壓軍隊式管理模式。