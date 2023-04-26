本田表示，將直接跟全球主要晶片生產業者建立溝通管道，好讓晶片供應不會出現青黃不接的現象。過去，包括本田在內的汽車製造業者，跟半導體廠商之間，幾乎沒有直接接觸討論。

本田預計從2025財年開始，就可看到與台積電合作所釋放的正面影響力。為了保障IC產品以及其它關鍵零組件的貨源，會與台積電分享包括生產以及零組件供給的資訊。

本田指出，計畫利用自己全新的製造平台，也就是集合電力與電子（electric & electronic）功能於一身，2025年時在美國打造出一款中型到大型電動車。最晚到了2024年，就只生產並銷售電動車與燃料電池新能源車。

本田表示，最晚在2026年，計畫將在日本推出4款新型電動車。為了增加電動車方面營收，可能收取軟體以及數位服務費用。本田認為，未來不是車子賣得多，獲利就會跟著增加，因為要賺錢沒有這麼簡單。