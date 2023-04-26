日經指數225檔成分股普遍下跌，僅51檔收高，兩檔收平。

日本財報季將自周四起進入高峰，以及日本央行新任總裁植田和男（Kazuo Ueda）上任以來的第一個政策決定將於周五揭曉，在此之前，投資人也變得較為謹慎。

市場普遍認為日本央行本周將維持政策不變，但投資人仍小心提防以免「意外」發生，例如去年12月，日本10年期債息政策區間意外擴大一倍。

周四將有100多家企業發布業績，周五這個數字將多出近1倍。

大和證券股票策略師Kenji Abe認為日股傾向上行，他預期日本央行本周五將按兵不動，有些公司將在本周和5月宣布股票回購計畫，而這可能帶動股票走高，近期內日經指數可望挑戰29,000點。

銀行股指數下跌2.05%，在東證33大類股中跌幅最大，因美國第一共和銀行（First Republic Bank）發布財報並證實上季存款暴跌，引發投資人疑慮。

在隔夜市場，第一共和銀行股價崩跌近50%。

Concordia Financial Group跌2.71%，在日經指數金融股中表現最差。

三菱汽車（Mitsubishi Motors Corp）跌2.57%，該公司在周二晚間公布，因中國分支的銷售放緩，將認列約7,800萬美元的一次性費用。

ispace Inc重挫20.10%，打入跌停板，該航太新創公司在隔夜宣布其「白兔-R」M1登月艙著陸失敗，已墜毀在月球上。