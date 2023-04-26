孫嘉明指出，長榮航空歐洲線相當熱門，長程載客率達90％，米蘭下個月預計增班2班，每周將有4班飛往米蘭，累計每周歐洲線將到32班。

他表示，今年以來機票價格平均相較疫情前上漲3成以上，但需求仍相當暢旺，即使加班，會擔心暑期機位不夠銷售，也發現疫情後越來越多年輕人搭豪經艙或商務艙。

長榮航空除北京、上海、成都、廈門等航點外，深圳、廣州、杭州等航點也陸續恢復，目前沒有開放陸客、觀光客，以台商或住大陸的台籍旅客為主。