譜瑞-KY第一季營收30.39億元，季減少4.4%、年減少48.5%；單季淨利3.53億元，季減少22.2%、年減少78.67%；單季每股淨利 4.51元，創下近26個季度以來新低。單季毛利率44.05%，季增加0.05個百分點、年減少3.75個百分點；營業利益率11.88%、季減少1.92個百分點、年減少18.92個百分點。

展望第二季，以美金計算，譜瑞-KY預估第二季營收落在9800萬到1.1億美元，相較第一季減少1.9%到增加10.1%，單季毛利率落在43~47%，營業費用落在2950萬至3250萬美元。

消費性電子市場大逆風，譜瑞-KY第二季營運表現預估依舊保守，以譜瑞-KY第二季財測粗略估算，譜瑞-KY上半年營收恐衰退達50%，但董事長趙捷認為，第二季庫存預計會相較第一季再下滑，整體來說下半年一定會比上半年好。

面對2023年整體PC市場，趙捷認為，根據大部分OEM客戶回饋或是研調機構的預估，多認為2023年整體PC市場會相較2022年有10%的衰退，但以譜瑞-KY來說，產品組合不同，高階產品貢獻的ASP不一樣，且市場變化很快，譜瑞-KY希望可以穩住在衰退10%以內。

按照譜瑞-KY第一季財報和第二季財測來看，上半年營收衰退幅度恐高達50%，但譜瑞-KY又期望可以穩住PC相關產品衰退10%以內，由於PC產品是譜瑞-KY重要營收貢獻，換言之，譜瑞-KY下半年營運必須有高幅度的成長，這點後續值得持續關注，但整體PC消費端市場的回溫狀況依舊是關鍵。

另外，譜瑞-KY董事會決議111年下半年配發現金股利8.8元，預計9月20日發放。