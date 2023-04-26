挺過初選紛擾戰2024立委 國民黨正式提名徐巧芯、羅明才

國民黨中常會今通過第11屆立法委員選舉第2梯次提名案，新北市第11選區依據協調結果，提名羅明才參選，台北市第7選區依據黨員投票暨民意調查結果，提名徐巧芯參選。國民黨主席朱立倫致詞時喊話，在國民黨各選區立委提名作業的過程中，不可以相互攻擊，也不能攻擊國民黨中央、攻擊地方黨部。

昨國民黨中常會提名案通過後，羅明才、徐巧芯兩位被提名同志也與中央提名委員會成員朱立倫、連勝文、夏立言、黃健庭、曾銘宗，共同於中常會上振臂高呼「加油、團結、勝利」，展現勝選氣勢。

朱立倫表示，國民黨今提名兩位立委參選人，一位是由新北市長侯友宜出面協調的羅明才，一位是透過公平公正的初選出線的徐巧芯，一位透過初選、一位透過協調，這是國民黨各選區正在進行的立委提名作業的基本準則，他們一定秉持公平公正的態度，這個過程中不可以相互攻擊，也不能攻擊黨中央、攻擊地方黨部，相信大家都是秉持這樣的原則。

朱立倫強調，最重要的是提名後要團結一切力量，得靠大家的力量才能當選，所以無論是羅明才要感謝劉哲彰對他的謙讓、徐巧芯要謙卑請益費鴻泰與在地其他議員，大家要團結一致才能夠贏得勝選；國民黨的每一席立委提名都非常謹慎，下週會有很多立委透過協調或是初選方式做提名。

徐巧芯指出，初選的過程中本來就會有一些競爭，而且過程中每一個候選人有自己的權益，自己的權益、主張跟黨部可能會有不一樣的時候，她覺得良心競爭提出來讓大家做討論，都是在民主政黨中會發生的事情，所以重點還是初選過後要一致對外，共同來下架民進黨，讓國民黨國會過半、重返執政。