國民黨台北市第4選區（內湖、南港）立委初選，經協調後決定透過全民調機制提名，港湖區將於5月7至9日電話民調，結果於民調結束後隔天上午10時公布。對此，台北市議員游淑慧透露，支持者訝異11天後就要民調，並質疑是否怕松信的變數在港湖再發生。游強調，對上24年經營的李彥秀，確實不是短短11天就能縮短的差距，並自嘲難度十一顆星。

國民黨北市黨部昨(25)日下午針對港湖、大安選區立委初選辦協調會，港湖區部分，游淑慧親自到場，曾任立委的北市議員李彥秀則派代表到場與會。經協調後，初選參選人都選擇全民調，港湖區將於5月7至9日電話民調，並於10日公布民調結果。

對此，游淑慧昨在臉書表示，大家都非常訝異11天後就要民調，並質疑是不是想要速戰速決，怕讓松信的變數在港湖再發生。游淑慧也持續安慰團隊、支持者，並喊話「沒關係，我們就拚盡全力」。

游淑慧透露，開協調會時，李彥秀派的代表提的時間更早，希望5月4日至6日民調，也就是9天後，當她還在傻眼時，市黨部主動說太快了，要加幾天，最後則多了兩天。游淑慧坦言，5年的她對上24年經營的李彥秀，確實不是短短11天就能縮短的差距，「如果巧芯的任務是十顆星難度，或許我現在變成十一顆星了」。