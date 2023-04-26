「就是這濃濃的柴油味！」台鐵DR2800、DR2900、DR3000等3款柴聯自強號，服務40餘年後，今天在樹林車站開出最後2列末班紀念列車往花蓮車站後，正式退役，不少鐵道迷留下柴聯車最後身影，老一輩通勤民眾也來回憶這股「柴油味」，表達懷念及感恩！花蓮運務段長吳金添表示，老車廂部分報廢除役，留下部分車廂做動態保存，之後將由新型EMU3000型列車接棒。

台鐵DR2800、DR2900、DR3000等3款柴聯自強號，服務40餘年退役。下午緩緩駛入花蓮車站，司機員在駕駛車廂揮手致意。（王志偉攝）

DR2800型、DR2900型、DR3000型等3款柴聯自強號列車，上午自東幹線始發車站樹林站，開往花蓮分別是DR2800型的6666 班次，以及由DR2900型混掛RD3000型的6688班次，分別在下午1時34分、1時56分開抵花蓮車站後，最後兩列紀念列車結束，柴聯列車就走入歷史。

柴聯老車廂是東部幹線第一款自強號，乘客對車廂內特有的中央月洞門（拱門）印象深刻。（王志偉攝）

當柴聯列車進入花蓮站第1月台，混雜著柴油味道，鐵道迷感性說這種濃濃柴油味，伴隨著早年外出離鄉，有離家鄉愁的味道，老一輩乘客也說，老柴油車乘載著年輕的回憶，並來到月台上拍攝列車最後的身影，在列車鳴笛出發後，許多旅客揮手告別。

擔任柴聯末班紀念車的司機員陳乘旭、王立崴表示，柴聯自強號車齡都比他們還大，但是車況仍老當益壯，隨著時代進步，柴聯自強號功臣身退，很榮幸擔任這次司機員任務，也將運輸的重任正式交棒給EMU3000型自強號。

放置於花蓮站服務台的紀念戳章，也吸引大批旅客排隊蓋章紀念。（王志偉攝）

兩班紀念列車的車票均已銷售一空；另放置於花蓮站服務台的紀念戳章，也吸引大批旅客排隊蓋章紀念。

花蓮運務段長吳金添表示，DR2800型柴聯，1982年出廠，台鐵有45輛，DR2900型1986年投入營運，有15輛，RD3000型則1990年營運，有81輛，行使都超過30年，台鐵上有一列3100型柴聯，服務未滿30年尚未退役。未來老柴聯部分報廢除役，留下部分車廂做動態保存，將在特殊紀念日，推出與鐵道迷見面。

吳金添表示，新型EMU3000城際列車上線，柴聯車陸續退役，是象徵臺鐵進步的里程碑，臺鐵未來將持續提升鐵路運輸安全改善鐵路設施，使通勤、城際及觀光旅行都有更好的服務品質。