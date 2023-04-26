大內區本周六在菜市場登場的小農創意市集，由南藝大USR師生團隊主辦、大內區公所協辦。（大內區公所提供／張毓翎台南傳真）

台南市大內區擁有豐富的地理景觀、西拉雅族文化及農特產業，國立台南藝術大學的USR「大學社會責任實踐計畫」，結合大內好風情、南瀛好物產，29日舉辦小農創意市集，不但有農特產品嘗、手作體驗及音樂表演，下午再帶領遊客走訪頭社公廨、大內新興祕境風之谷。

大內區本周六在菜市場登場的小農創意市集，由南藝大USR師生團隊主辦、大內區公所協辦，內容結合農業、文創市集及藝文展演活動，開場由南藝大音樂學院畢業校友、國樂系及及音樂系學生擔綱演出，在悠揚的樂聲中，現場由小農端出自家生產的農產與遊客分享。

手作課程包含陶藝體驗，主辦單位邀請進駐大內嗚頭社區、曾獲2022台南美展立體造型類第一名的的陶藝家林澤男，親自指導民眾捏陶杯塑碗；食農教育體驗選用當地食材，包括大內月桃粉、六甲糯米、東山蜂蜜製成月桃圓，烹煮後搭配養生甜湯嘗鮮。

下午的祕境之旅，首站太祖夜祭的頭社公廨，體驗平埔文化的氛圍；接著前往大內位於曾文溪中段的風之谷，其因曾文溪曲流作用形成惡地青灰岩地形及河階地景，特殊的景觀不但吸引遊客前來探奇，還曾是電視劇《斯卡羅》的拍攝場景。

南藝大USR團隊說，將定期推出小農創意市集結合學校資源、社區力量，打造一個當地物產的行銷平台，讓小農、社區互蒙其利。