金車文教基金會今天公布「2023青少年服務學習問卷調查」結果，全台高中職及大專校院學生中，55.6％喜歡服務學習，其中大學生更高達77.4％表示喜歡。青少年在服務學習過程中主要正向收穫有累積社會經驗（40％）、快樂喜悅（35.1％）及自我肯定（30.2％）。

金車文教基金會在3月20日至4月7日針對全台高中職及大專校院學生進行問卷施測，總計回收4274份，在信心水準97％下，有正負3％以下的抽樣誤差。

調查顯示，79.1％的受訪者認為被服務者不一定是弱勢族群，63％覺得參與服務學習能真正幫助到被服務者，其中更有75.3％大學生認為服務有幫助。

近年受到疫情影響，許多實體活動被迫中止、服務機會減少。根據調查，近1年來，有30.5％表示自己未曾服務，但也有52.3％平均服務超過9小時。而青少年參與服務學習的主要原因，37.2％表示因為自己有興趣、26.3％想獲得人生經驗、25.8％是學校規定。

金車文教基金會總幹事曾清芸說，現在大學裡面的服務性社團愈來愈少，今年初他有機會到志工中心，許多志工督導非常擔心，再過幾年各地的志工中心將會沒有志工。她建議學校應順應當前趨勢因時制宜，發展多元性的服務學習方案，以提供學生參與動機與意願。

台灣服務學習學會理事長卓妙如表示，青年學子走出校園到社區服務他人，除了看到別人的需要，更重要的是透過真心交流，學習新的合作方式幫助改變，而不是施予；且透過反思發現服務的意義，重新檢視自身信念與價值觀。

輔大織品服裝系學生林品妤說，加入學校文愛寒溪工作隊後，他們周三、周六會到宜蘭縣大同鄉寒溪村的原鄉部落為孩童課輔，也關心當地部落居民的需要，學到很多，也明白如何找資源給予，希望可以根本解決寒溪村經濟問題，進而提升當地孩童的學習環境。